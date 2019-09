Il y a 80 ans, la Deuxième Guerre mondiale

Il y a 80 ans, le 1er septembre 1939, commençait la Deuxième Guerre mondiale, avec l’invasion allemande de la Pologne. Elle se terminera six ans plus tard, le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, contre qui les Américains venaient d’utiliser la bombe atomique.

Hitler

Adolf Hitler en est le personnage central. Celui qu’on appelait le Führer ne cherchait pas seulement, dans la logique des guerres impériales, à imposer la domination de l’Allemagne sur l’Europe et le monde. Il était surtout animé par une idéologie raciste qui culminera dans l’entreprise exterminatrice contre le peuple juif. Il voulait même effacer ses traces, pour que son souvenir disparaisse. Ce crime démoniaque a laissé une tache indélébile dans l’histoire humaine. Le nazisme représente l’expression la plus radicale du mal qu’on puisse imaginer.

Mais il y a aussi ceux qui ont incarné la résistance à Hitler. On connaît celle des Russes, même s’ils étaient eux-mêmes victimes du communisme totalitaire. On devrait se rappeler celle de Churchill, longtemps seul contre Hitler, et qui ne voulait faire aucun compromis avec lui, à la différence d’une partie des élites britanniques. Mentionnons celle du général de Gaulle et, plus largement, de la résistance française, admirable d’héroïsme. Ou encore celle des Américains, dirigés par Roosevelt, qui organisèrent contre le nazisme une croisade démocratique.

Il faut se rappeler la guerre et ne jamais oublier que la bête en l’homme peut le conduire aux pires carnages.

Résistance

Mais il ne faut pas se tromper d’époque non plus. La Deuxième Guerre est derrière nous, et ceux qui plaquent sans cesse ses catégories sur le monde d’aujourd’hui se rendent coupables d’anachronisme.

Le combat antifasciste appartient à cette époque, pas à la nôtre. C’est une marque de respect élémentaire pour les générations passées de ne pas rejouer aujourd’hui sur le mode parodique leur propre drame.