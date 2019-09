Le droit de l’animal versus le droit de l’être humain

Je fus atterrée par l’attaque subie par une femme qui faisait son jogging et dont on a parlé récemment dans les médias. Peut-on imaginer situation plus aberrante que celle de quelqu’un qui se fait attaquer par des chiens qu’on a laissés en liberté, malgré la dangerosité qu’ils représentent pour quiconque se retrouve dans leurs parages? Comment se fait-il que certains de nos politiciens répugnent encore à légiférer pour punir les propriétaires d’animaux délinquants, et surtout à encadrer très étroitement la possession de semblables chiens.

La fille d’un de mes amis s’est fait mordre alors qu’elle jouait dans sa cour arrière. Heureusement, il a pu arriver à temps pour empêcher un évetuel carnage. Et bien imaginez-vous que le voisin en question a refusé de se débarrasser de son chien. Tout au plus l’attache-t-il désormais quand il est dans sa cour. Mais la peur des chiens de la petite, elle, ne l’a jamais quittée.

Ça vaut quoi la vie d’un humain?

Vous dénoncez une situation déplorable. J’ai par contre reçu la lettre de « Gilles » qui relatait que sa fillette de quatre ans avait été mordue par le chien du voisin dans sa cour. Sans hésiter le voisin en question a fait euthanasier son chien. Voilà un comportement exemplaire que nos dirigeants devraient exiger à grande échelle.