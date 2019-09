Les Astros échappent le match en troisième manche

En permettant quatre points lors du troisième engagement, les Astros de Houston se sont inclinés au compte de 4 à 2 devant les Brewers, mardi soir, à Milwaukee.

Dans la manche fatidique, Ryan Braun a d’abord permis à Trent Grisham de fouler la plaque avec un simple. Se présentant au bâton après Braun et avec Yasmani Grandal également sur les sentiers, Eric Thames a expulsé la balle dans les gradins, ce qui lui a permis d’ajouter trois points produits à sa fiche.

À ce moment, c’était l’artilleur Zack Greinke (14-5) qui était au monticule. Il a ainsi obtenu le revers. De son côté, la victoire a été acquise par Jordan Lyles (10-8), qui a permis deux points sur six coups sûrs en six manches et un tiers de travail.

Chez les Astros, Alex Bregman a frappé un circuit en solo et Josh Reddick a poussé Abraham Toro au marbre avec un simple. Le Québécois a frappé un coup sûr et a été retiré une fois sur élan en trois apparitions au bâton.

Toro reçoit une distinction

Avant la rencontre, Toro a reçu l’honneur d’être élu au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue du Texas, un circuit des mineures au niveau AA.

L’athlète de 22 ans a notamment disputé 98 affrontements avec les Hooks de Corpus Christi, maintenant une moyenne au bâton de ,306. Il a frappé 16 circuits, 22 doubles et quatre triples, ce qui lui a permis de produire 70 points.

Ses performances lui ont permis d’être promu dans les rangs AAA et ensuite d’obtenir sa première chance dans le baseball majeur.