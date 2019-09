Nadal se méfie de Schwartzman

NEW YORK | L’Espagnol Rafael Nadal n’a jamais été véritablement embêté depuis le début des Internationaux des États-Unis. En quarts de finale, mercredi soir, il fera face à un gros défi, ou un petit, c’est selon !

C’est que l’Argentin Diego Schwartzman mesure 5 pi 7 po !

Classé au 21e rang mondial, le petit mais fougueux athlète a éliminé Alexander Zverev, sixième joueur mondial, lundi.

« C’est l’un des joueurs les plus talentueux sur le circuit, a mentionné Nadal lundi soir après sa victoire contre Marin Cilic. Il a tout, un excellent contrôle et une vitesse exceptionnelle. Je ne suis pas surpris qu’il soit là. Avant le match, les gens disaient que Zverev était favori, mais, pour moi, Schwartzman l’était. Je devrai jouer mon meilleur tennis si je veux me rendre jusqu’en demi-finales. »