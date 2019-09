Quels sont nos droits sur notre image?

J’ai envie de vous parler d’un sujet qui m’interpelle et qui va peut-être en faire réagir certains. On est en plein dans l’ère des égo portraits ainsi que des médias sociaux. Tout le monde veut avoir sa face quelque part, dans n’importe quelle condition et pour n’importe quelle raison. Mais personnellement, j’en ai marre de me battre contre mes amies qui tiennent absolument à prendre des photos de nous en tout temps et en toutes occasions. Mais le pire, c’est qu’en plus, elles se permettent des les publier sans nous demander notre avis avant de le faire. Est-ce qu’elles ont le droit de faire ça? Est-ce qu’on pourrait leur interdire de le faire quand on juge que leur photo ne nous rend pas justice?

Vendredi soir dernier, nous étions dans une boîte connue de la rue Saint-Laurent et une de nos amies insistait pour publier une photo d’elle-même toute souriante et qu’elle trouvait très flatteuse. Le problème, c’est qu’il y avait dans l’arrière-plan, nommément une autre de mes amies, mariée, qui embrassait un gars. Vous aurez compris que c’était un autre gars que son mari.

Imaginez le drame si son mari avait vu ça sur les réseaux sociaux! J’ai alors arraché le Iphone des mains de ma copine et j’ai effacé illico ladite photo. Depuis, elle est en colère contre moi et me dit que c’était à elle et non à moi, de décider de ce qu’elle faisait de ses photos. Vous ne trouvez pas que j’ai eu raison d’agir, et vite, avant qu’elle ne commette l’irréparable?

SS

Il existe un droit à l’image à des fins commerciales qui empêche l’utilisation du cliché d’une personne sans son consentement. En ce qui concerne les tonnes de photos que les gens prennent d’eux-mêmes dans les lieux publics pour un usage non commercial, à ma connaissance, il n’existe aucune règle qui protège ceux ou celles qui pourraient se retrouver par hasard sur ces photos. Par contre, une personne qui refuse d’être prise en photo, ou qui souhaite qu’on détruise une photo où elle n’est pas à son avantage, mérite qu’on respecte sa volonté. Je pense que vous avez pris la bonne décision dans les circonstances et il y aurait peut-être lieu d’expliquer à votre amie les raisons de votre geste, sans obligatoirement lui dévoiler l’identité de la personne qui se trouvait alors en mauvaise posture. Le sens commun devrait alors lui revenir et la calmer.