Ressac à #MeToo: les jolies femmes visées

Vous êtes belle, gracieuse, attirante. Malheur à vous ! Séquelle au mouvement #MeToo, certains de vos supérieurs, hommes ou femmes, auront tendance à se méfier de vous.

C’est ce qu’indiquent les résultats de deux enquêtes recensées dans le plus récent numéro de la prestigieuse Harvard Business Review.

À l'automne 2017, les médias américains commencent à rendre compte du harcèlement en série et des agressions sexuelles perpétrées par de puissants personnages masculins du monde du spectacle. C’est l’origine du mouvement #MeToo. L’énorme couverture médiatique qui en a résulté a eu un effet dissuasif et les femmes en ont profité de façon significative. Leanne Atwater, professeure de gestion à l'Université de Houston et son équipe de recherche pressentaient que #MeToo pourrait aussi avoir des effets pernicieux pour les femmes.

Au début de 2018, les chercheuses ont interrogé 152 hommes et 303 femmes pour connaître comment étaient vécues les questions touchant le harcèlement.

Soixante-trois pour cent des femmes ont déclaré avoir été harcelées et 33% en ont fait l'expérience plus d'une fois. L’âge de la femme, qu’elle travaille en usine ou dans un bureau, qu’elle soit mariée ou pas, et le sexe du superviseur n’ont aucune incidence sur le risque de harcèlement. Seulement 20% des femmes qui avaient été harcelées ont rapporté l'épisode. Parmi celles qui ne l’ont pas fait, les principaux facteurs de dissuasion étaient la peur des conséquences négatives et la crainte d’être qualifiées de «faiseuses de troubles» (trouble makers). Cinq pour cent des hommes ont admis avoir harcelé une collègue et 20% ont répondu qu'ils l'avaient «peut-être» déjà fait.

Interrogé par la Harvard Business Review, la professeure Atwater a déclaré qu'elle avoir été surprise de constater que même si les deux sexes étaient essentiellement d'accord sur ce que le harcèlement impliquait, constatation surprenante «les femmes sont plus indulgentes dans la définition du harcèlement». Cinquante-six pour cent des femmes ont déclaré s'attendre à ce que les hommes continuent à les harceler, mais prendraient davantage de précautions pour ne pas se faire prendre. Cinquante-huit pour cent des hommes ont dit qu’ils craindraient davantage d'être accusés injustement.

Vingt-deux pour cent des hommes et 44% des femmes ont prédit que les hommes seraient plus susceptibles d'exclure les femmes de leurs interactions sociales, comme prendre un verre après le travail. Près d'un homme sur trois a dit qu'il hésiterait à avoir des rencontres individuelles ou en privé avec des collègues féminines.

Si 77% des hommes envisageaient de faire plus attention aux comportements potentiellement inappropriés, 16% des hommes et 11% des femmes exerçant des fonctions de supervision ont déclaré qu'ils seraient moins disposés qu'auparavant à embaucher des femmes attirantes (attractive women).

Au début de 2019, les chercheuses ont mené une enquête de suivi auprès d’un échantillonnage différent. Celle-ci a révélé un ressac encore plus important. Dix-neuf pour cent des hommes déclaraient maintenant qu’ils hésitent à embaucher des femmes attirantes et 21% étaient réticents à recruter des femmes pour des emplois impliquant des interactions personnelles étroites avec des hommes, comme des voyages d’affaires.

Pourquoi tant d'hommes ont-ils peur d'interagir avec les femmes au travail, en particulier si elles sont attirantes? Certainement pour éviter les qu’en-dira-t-on à l’ère du #MeToo.

Une commentatrice féministe a réagi à l’étude en suggérant que certains hommes étaient simplement furieux contre #MeToo et se vengent contre les femmes en refusant d’interagir avec elles.

Mais alors, comment expliquer que des femmes en position d’autorité hésitent aussi à embaucher des femmes, particulièrement si elles sont attirantes?