Rien n'a changé

Malheureusement, les joueurs sur le terrain ne semblent pas avoir reçu le message. Les performances flirtent à peine avec le minimum syndical et, trop souvent, on en offre à peine assez pour obtenir un résultat favorable.

On peut mettre l’accent sur la performance des entraîneurs certes, mais en fin de compte, le plus grand problème de l’Impact demeure la manière avec laquelle on a construit son effectif. Peu de qualité, des attitudes discutables et des comportements en cours de match qui laissent à désirer. Voilà le bilan que l’on peut faire de ce groupe à ce moment-ci de la saison.