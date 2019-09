L’association Les Diabétiques de Québec présentera le jeudi 14 novembre au Palais Montcalm sa 35e soirée-bénéfice en formule cocktail-dînatoire et spectacle (Sagesse reportée et libre) avec l’humoriste Peter MacLeod à compter de 20 h. Le tout précédé par une présentation du Dr Jean-Pierre Després dans le contexte de la Journée mondiale du diabète. Les sommes nettes amassées par cette soirée serviront à maintenir et développer les programmes et services de l’Association et rejoindre davantage de personnes diabétiques dans la région. Il est possible de se procurer les billets en formule cocktail dînatoire-spectacle ou spectacle seulement au 418 656-6241 ou en ligne au https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/35e-soiree-benefice.

Nouveau défi

Photo courtoisie

Monique Paradis occupe depuis le 19 août la fonction d’adjointe aux activités, aux communications et à l’administration avec l’association Les Diabétiques de Québec. Monique cumule plusieurs années d’expérience en philanthropie au sein d’organismes tels que la Société protectrice des animaux et les fondations du Centre de prévention du suicide de Québec et du cancer du sein. Voilà un autre défi qu’elle saura, j’en suis persuadé, relever avec brio.

Un lancer protocolaire en fauteuil roulant

Photo courtoisie

Raynald Pelletier, président du Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), a effectué, le 24 août dernier au Stade Canac, le lancer protocolaire lors du match opposant les Capitales de Québec aux Miners de Sussex. Sur la photo, M. Pelletier est accompagné du receveur des Capitales, Chris Shaw. Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap est un organisme de la région de Québec voué à la défense des droits et intérêts des personnes ayant les limitations fonctionnelles. Renseignements : https://capvish.org.

Fondation Chevalerie Passion

Photo courtoisie

Pierre Tremblay (photo de gauche), président du Groupe JD de Boischatel et Pierre Dolbec (photo), président de Dolbec International, ont accepté la coprésidence d’honneur du 5e tournoi de golf au profit de la Fondation Chevalerie Passion (FCP) qui se tiendra le mercredi 11 septembre, dès 10 h, au club de Golf le Grand Portneuf. La FCP offre, depuis 2005, un programme d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie à des personnes présentant des besoins particuliers de toute nature. Renseignements : 418-806-5919 ou https://www.fondationchevaleriepassion.org.

Fais courir ton « kin »

Photo courtoisie

L’équipe de kinésiologues (photo) du Pavillon de prévention des maladies cardiaques (PPMC) de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l’Hôpital Laval (IUCPQ) a parcouru récemment, sur tapis roulant, l’équivalent de la distance séparant Québec du Lac-Saint-Jean. Le but de « l’exercice » était d’amasser l’argent nécessaire à l’achat d’un nouvel équipement pour le gymnase du PPMC. Les usagers du PPMC étaient invités à témoigner leurs remerciements et leurs encouragements sous forme de contribution monétaire à l’activité qui a permis d’amasser la somme de 10 000 $.

Anniversaires

Photo courtoisie

Armand Vaillancourt (photo), sculpteur québécois né à Black Lake, 90 ans... Shaun White, snowboardeur et skateur américain professionnel, 33 ans... James Neal, ailier gauche des Flames de Calgary (LNH) 32 ans... Cristobal Huet, ex-gardien de but de la LNH (Los Angeles, Montréal, Chicago et Fribourg en Suisse) 45 ans... Joane Labelle, chanteuse québécoise, 52 ans... Richard Huet, chanteur québécois, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 septembre 2018. Paul Koech (photo), 49 ans, athlète kenyan spécialiste des courses de fond... 2017. Walter Becker, 67 ans, bassiste et guitariste cofondateur du groupe américain Steely Dan... 2013. Daniel Jacoby, 71 ans, avocat québécois, Protecteur du citoyen (1987-2001)... 2012. Michael Clark Duncan, 54 ans, acteur américain... 2012. Michel Cailloux, 80 ans, auteur de Bobino.