Tempête Dorian: les changements climatiques provoquent-ils plus d’ouragans?

Alors que l’ouragan Dorian continue de s’acharner sur les Bahamas, avec des pluies torrentielles et des vents avoisinant les 200 km/h, une question se pose: le nombre d’ouragans a-t-il augmenté en raison des changements climatiques?

• À lire aussi: Un aéroport des Bahamas complètement submergé

• À lire aussi: Ouragan Dorian: au moins cinq morts aux Bahamas

• À lire aussi: Ouragan Dorian: des Canadiens manquent à l'appel aux Bahamas

«Ce n’est pas nécessairement le nombre [d’ouragans] qui augmente, mais c’est l’intensité, a expliqué le météorologue des Météomédia Patrick de Bellefeuille, en direct sur QUB radio, mardi. C’est-à-dire que c’est le nombre d’ouragans de plus de catégorie 3 qui a augmenté au courant des dernières décennies.»

Logique, «puisque le carburant de ces systèmes-là, c’est l’eau chaude», a expliqué M. de Bellefeuille,

«Nécessairement, changements climatiques et intensité des ouragans, ça va ensemble», a-t-il insisté, en entrevue avec Benoit Dutrizac.

«Si on réchauffe les océans, on va allonger la saison [des ouragans]. Si on allonge la saison, on a plus de chances d’avoir un plus grand nombre d’ouragans. Si les eaux des océans se réchauffent, on va aussi avoir plus de carburant amené dans l’ouragan.»

Le météorologue Patrick de Bellefeuille était à l’émission Dutrizac sur QUB radio:

Plusieurs millions d’Américains ont reçu des ordres d’évacuation à l’approche de l’arrivée de Dorian, qui pourrait frôler les côtes de la Floride, de la Géorgie et la Caroline du Sud mardi.

Pendant ce temps, l’ouragan, rétrogradé à la catégorie 2, fait du surplace sur les Bahamas, où les autorités font état d’au moins cinq morts. L'archipel est toujours frappé par des pluies torrentielles.

Le bilan risque toutefois de s’aggraver, prévient Patrick de Bellefeuille. «Il faut savoir que dans un ouragan, ce qui tue le plus de gens, c’est en général l’eau: la pluie, les inondations et les débordements.»