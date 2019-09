Triste fin pour un joueur de baseball

Un jeune joueur de baseball ayant longtemps fait partie de l’organisation des Phillies de Philadelphie est décédé lundi, à la suite d’un bête accident de planche à roulettes.

L’Américain Chace Numata, 27 ans, circulait près de chez lui à Erie, en Pennsylvanie, quand il a fait une chute mortelle au cours du récent week-end.

«Il semble être tout simplement tombé de son skateboard avant d’atterrir tête première au sol, a décrit le sergent David Stucke, du département de police d’Erie, cité par le quotidien "Detroit Free Press". Il était inconscient aussitôt qu’il est tombé.»

Le Québécois Alex Agostino, qui a connu Numata brièvement dans son rôle de recruteur chez les Phillies, a subi un choc en apprenant le décès du receveur.

«Une triste nouvelle, a-t-il réagi. Il était aimé de tout le monde.»

Le lanceur québécois Jesen Therrien, qui a évolué dans l’organisation des Phillies avant d’être embauché par les Dodgers de Los Angeles en novembre 2017, a par ailleurs partagé le terrain avec Numata. Il n’a toutefois pu être joint dans l’immédiat pour recueillir ses commentaires.

«Durant ses huit années dans notre système des ligues mineures, les membres de l’organisation et ses coéquipiers ont appris à connaître Chace comme un magnifique et humble jeune homme qui a travaillé fort pour offrir la meilleure version de lui-même», a pour sa part mentionné l’organisation des Phillies, dans une déclaration transmise sur les réseaux sociaux.

«Un coéquipier incroyable»

De 2010 à 2017, Numata a gravi les échelons chez les Phillies, portant notamment les couleurs des Crosscutters de Williamsport (A-), des BlueClaws de Lakewood (A), des Threshers de Clearwater (A+) et des Fightin Phils de Reading (AA).

L’athlète natif de l’archipel d’Hawaï a poursuivi sa carrière dans les filiales des Yankees de New York en 2018 avant de se retrouver, cette année, dans l’organisation des Tigers de Detroit. Il a ainsi participé au cours des derniers mois à 71 matchs avec les SeaWolves d’Erie, au niveau AA, et six autres avec les Mud Hens de Toledo (AAA).

«Chace était un meneur, un coéquipier incroyable, un ami pour plusieurs personnes et sa personnalité était positive et contagieuse, a déclaré publiquement le propriétaire des SeaWolves, Fernando Aguirre. Il faisait sentir tout le monde bienvenu.»