[VIDÉO] Une chanson d’Alexandra Stréliski dans une pub d’IBM

La musique d’Alexandra Stréliski sert de trame sonore à une publicité du géant IBM qui est diffusée pendant le US Open de tennis sur la populaire chaine Fox, aux États-Unis.

C’est la chanson Plus tôt, tirée de l’album Inscape, qu’on peut entendre dans la réclame d’une minute intitulée Smart Loves Problems.

La pianiste québécoise a elle-même attiré l’attention de ses fans vers la publicité dans un message publié sur les réseaux sociaux. « « Juste de même, si vous regardez le US Open, vous allez peut-être entendre une certaine chanson derrière cette pub d’IBM », a écrit Mme Stréliski en ajoutant le mot-clic #enrouteverslesuperbowl.

Ce n’est pas la première fois que les compositions d’Alexandra Stréliski obtiennent une visibilité grand format au sud de la frontière. Les Américains ont déjà pu entendre du Stréliski dans les films et les séries de Jean-Marc Vallée, dont Dallas Buyers Club, Big Little Lies et Sharp Objects.