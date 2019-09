MÉTHOT, Claire Abel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 août 2019, à l'âge de 72 ans et 9 mois, est décédée madame Claire Abel, épouse de monsieur Jean-Louis Méthot, fille de feu madame Thérèse Emond et de feu monsieur Armand Abel. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Patrick Tousignant), Michelle (François Bélanger); ses petits-enfants: Cynthia Vachon, Vanessa Vachon, Catherine Picard, Louis-Philippe Imbeault, Ève-Marie Imbeault; ses frères : Jacques (Claudette Marcoux), Michel (Suzanne Giguère) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents; son frère Henri-Paul, sa sœur Marcelle (Larry Émond). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10h30 à 13h30. L'inhumation se fera par la suite au cimetière de l'Ancienne-Lorette. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour sa chaleur humaine et la grande qualité des soins prodigués. Nos remerciements s'adressent également au docteure Marie-Josée Fillion et au docteur Yves Lacasse, et à toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital et aux amies qui l'ont accompagnée durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec QC Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 info@ fondation-iucpq.org Site web : www. fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.