PAQUET-LANDRY, Mélanie



Accidentellement à Sacré-Cœur de la Haute Côte-Nord, le 31 août 2019, à l'âge de 28 ans, est décédée Mélanie Paquet-Landry, conjointe de Michaël LeChasseur Langlois, fille de Karl Paquet et de Chantale Landry. Elle demeurait à Québec.Mélanie sera exposée au2019, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Chantale et Karl, son conjoint Michaël, son fils adoré: Logan et son père Dominic Bédard; son frère Simon Landry-Asselin, sa sœur Sandra Landry (Alessandro Rizzo); ses grands-parents: feu Lionel Paquet (Victoire Dorveau), Marcel Landry (Diane Landry), Noëlla Chiasson (Normand Boucher); sa filleule Maëva Rizzo, son neveu Alek Beausoleil et sa nièce Théa Beausoleil ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, sa fidèle clientèle et l'équipe de chez Chien Mondain et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier les équipes d'interventions de la Sûreté du Québec de Tadoussac et les premiers répondants de Sacré-Cœur, plus particulièrement la policière Anne-Marie pour leur support.