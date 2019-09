BERGERON, Léon



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 22 août 2019, à l'âge de 78 ans 2 mois, est décédé monsieur Léon Bergeron, époux de dame Diane Lévesque. Né à Dosquet, le 2 juillet 1941, monsieur était le fils de feu dame Lucienne Therrien et de feu monsieur Philippe Bergeron. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à2019 à compter de 13h.Outre son épouse Diane Lévesque, Monsieur Bergeron laisse dans le deuil son beau-fils Jacques Delisle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Denise (feu Gilbert Boilard), feu Monique (Jean-Louis Simon), feu Maurice (feu Nicole Rousseau), feu Jacques (feu Nicole Chevanel), (Laurence Boilard), Lisette (feu Guy Drolet), feu Jean-Claude (Claire Bédard), Gilberte (Arthur Routhier), Jean-Guy, Yvon (Rosita Barber), feu Ginette (Jean-Louis Simon), Gaëtane (André Rhéaume), Roger (Marielle Guay), Francine (Réjean Bernier), Muryel (Gilles Gagné); les membres de la famille Lévesque: feu Carmen (feu Jacques Pelletier), Lise (Noël Gravel), feu Colette (Jean-Yves Morin), Roger, Gaëtan, Nicole (René Demers), Monique, Francine (Alain Bourdages); ses grands amis: Fernand Simon, Jean-Marc Catellier et Marc-André Leclerc; sa gang de pocker malentendants; son filleul Stéphane Bergeron ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg, le personnel du CLSC Orléans et Dre Kirouac, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca Tél. : 1 888 939-3333. Les Funérailles sont sous la direction de :