TURGEON, Denis



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 août 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Denis Turgeon, fils de feu René Turgeon et de feu Rita Côté, époux de madame Murielle Larouche. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 7 septembre et 2019 de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole suivra à 15h en la chapelle du Complexe Hamel, 1500, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle; ses enfants: Sylvain (Marie-Eve Vignola) et Mélanie (Samuel Dion); ses petits-enfants: William et Maxime; ses sœurs: Thérèse (Normand Lachance) et Céline (Serge Tremblay); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Larouche ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Régis Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.