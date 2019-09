HICKS, Margaret



Au petit matin du 2 septembre 2019, Margaret Elizabeth Hicks Cornforth, 78 ans, de Loretteville, fille de John Hicks et Ida Ross, est décédée paisiblement entourée de sa famille à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Elle a été précédée dans la mort par son mari Bryce Lawrence Cornforth également de Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 6 septembre 2019 de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances 30 minutes avant les funérailles. La famille aimerait inviter amis et famille au Centre communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier après les funérailles de 12 h 30 à 15 h pour la camaraderie, la nourriture et les rafraîchissements. Elle laisse derrière elle sa fille, Debbie Cornforth (Alain Daoust), et son fils Greg Cornforth (Emily Barnum) et trois petits-enfants Naiomi Daoust, Tatiana Daoust et Ava Cornforth. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Beverly (Bryce McBain), Marty (Carol Penny), Ross (Joanne McDonald), Bert (Eileen Kack), et feu Lois (Don McEwen); ainsi que ses beau-frères et belle-sœurs de la famille Cornforth: feu June (feu Armand Audet), feu Denzil (feu Margaret Organ), feu Erle (Fernande Roy), feu Carole, Diane (Gaston Houde), Shirley (feu Jean Vaillancourt) et Sylvia (feu Allan Copeman) ainsi que ses nièces, neveux et amis bien-aimés. Margaret était une mère, une grand-mère et une amie aimante et attentionnée. Elle appréciait sa famille, ses amis et était reconnue pour sa bonne cuisine, son honnêteté, sa fiabilité et son chaleureux accueil. Elle a aimé enseigner et travailler pendant plusieurs années à la Commission scolaire Central Québec. La famille tient à remercier les médecins et les infirmières de l'unité d'Hémodialyse ainsi que l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu pour leur compassion, leurs soins et leur énorme soutien. Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à l'Unité de l'Hémodialyse de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec ,10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385. www.chudequebec.ca