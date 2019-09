Belle présence québécoise au TIFF

Les cinéastes québécois seront présents en grand nombre au 44e Festival international du film de Toronto (TIFF), qui prend son envol ce soir dans la Ville Reine.

Pas moins de 19 films du Québec (courts et longs métrages) ont été sélectionnés par les programmateurs de l’événement cette année. Parmi les œuvres les plus attendues, soulignons le prochain film anglophone de François Girard, The Song of Names, qui sera projeté dans la prestigieuse section « Gala Presentations ».

Les films Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, Kuessipan de Myriam Verreault, Antigone de Sophie Deraspe et Blood Quantum de Jeff Barnaby seront également présentés en première au festival torontois cette année.

Le 44e TIFF se déroule jusqu’au 15 septembre.