Bloc: un slogan à assumer

Le Bloc québécois vient de choisir un excellent slogan pour les élections : « Le Québec, c’est nous. » En d’autres mots, alors que les autres partis fédéraux représentent le Canada au Québec, et seront toujours prêts à sacrifier les intérêts du Québec au nom des intérêts supérieurs de la fédération, le Bloc n’entend servir que la nation québécoise. On peut trouver qu’il le fait bien ou mal, mais on ne saurait contester la légitimité de ce programme.

On le voit lorsqu’il est question d’énergie, d’environnement, d’immigration, de multiculturalisme et de tant d’autres sujets. D’ailleurs, la différence québécoise semble de plus en plus inadmissible au Canada. Dès que nous rappelons que nous sommes un peuple, on nous accuse de suprémacisme ethnique.