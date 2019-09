Brigadiers scolaires: le syndicat toujours inquiet de la sécurité des enfants

Le Syndicat des brigadiers maintient que la récente coupe de 25 000 heures de service met en péril la sécurité des enfants aux intersections routières.

«Ces horaires-là [les nouveaux] ne sont pas sécuritaires. On nous interdit de rester cinq minutes, même s’il y a un enfant qui s’en vient au bout de la rue. Moi, je ne ferais pas ça. S’il y a un petit mousse qui s’en vient, haut comme ça, je vais attendre. Je me dis: “Pauvre petit pet, il va se faire écraser et ça va être de notre faute, et la Ville va dire: ben voyons donc!”» a soutenu Francine Bédard, présidente du syndicat des brigadiers, mercredi matin, en point de presse.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les 250 brigadiers scolaires de Québec, a fait une nouvelle sortie publique au cours de laquelle Marc Ranger, directeur du SCFP-Québec, a encore réclamé une rencontre urgente avec le maire Labeaume.

«C’est des [coupes] sans précédent, a déploré M. Ranger. C’est certain, qu’il y a un impact. Il y a des enfants qui sont échappés à gauche ou à droite [...] Le Québec est touché par une pénurie de main-d’œuvre. Les brigadiers scolaires, c’est pas différent non plus.»

Le dossier des brigadiers scolaires défraie la chronique depuis l’annonce, la semaine dernière, de la coupe de 20% dans leurs heures de service.