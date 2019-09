BEAULÉ, Jocelyne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 août 2019, à l'âge de 68 ans et 7 mois, est décédée madame Jocelyne Beaulé, épouse de monsieur André Marcoux, fille de feu madame Annie Monroe et de feu monsieur Antonio Beaulé. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. Outre son époux André Marcoux, elle laisse dans le deuil sa fille Catherine; sa petite-fille Olivia; ses frères et sœurs: Hélène (Gaétan Bernard), Louise (feu Paulo Guillemette), Pauline (Guy Côté), Michel (Hélène Gingras), Lucie (Raymond Poitras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcoux: Robert (Lucette Beaupré), Jean (Aline St-Pierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.