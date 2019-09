Cœur de pirate coach à «La Voix»

La Voix a recruté une nouvelle coach : Cœur de pirate. L’hiver prochain, la chanteuse occupera l’un des quatre fauteuils rouges aux côtés de Marc Dupré, Éric Lapointe et Garou.

La nouvelle a été annoncée dans Salut Bonjour mercredi matin, moins de 24 heures après qu’Alex Nevksy eut révélé qu’il quittait l’émission après quatre saisons comme coach et deux saisons comme mentor.

En juillet, on avait appris que Lara Fabian prendrait également une pause du concours télévisé après y avoir siégé en 2018 et 2019. La semaine dernière, la chanteuse révélait qu’elle intégrerait cet hiver le jury de l’adaptation française du même format diffusé sur TF1, The Voice – la plus belle voix.

Une habituée

Cœur de pirate, de son vrai nom Béatrice Martin, n’est pas étrangère aux compétitions de chant télévisées. En France, elle a fait partie du jury de Nouvelle star en 2017.

Au Québec, l’auteure-compositrice-interprète a participé à La Voix à deux reprises comme artiste invitée : une première fois en 2015 pour chanter Oublie-moi en compagnie des finalistes, puis une seconde fois en 2018 pour reprendre Prémonitions et Amour immodéré avec Alex Nevsky.

Quant à Garou, il s’agit d’un retour en poste puisqu’il a été coach en 2018, année du triomphe de Yama Laurent, sa protégée.

La Voix entamera sa huitième saison en février à TVA.