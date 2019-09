Dévoilement de la proposition principale: le Parti québécois promet d’être moins «revanchard»

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Le Parti québécois veut abandonner son ton «revanchard» et «négatif» en recentrant son offre politique sur l'indépendance, a expliqué sa présidente en dévoilant la proposition principale qui doit mener au renouveau de la formation politique.

«À présent, le nouveau Parti québécois bâtira des consensus pour faire avancer la nation québécoise et l’indépendance, a fait valoir Gabrielle Lemieux lors d’une conférence de presse en marge du caucus de rentrée parlementaire de la formation souverainiste. Nous ne jouerons pas au jeu de la politique de la division. Nous n’adopterons plus un ton revanchard quant au passé.»

La présidente du PQ donne l’exemple de la défense de la langue française. «Il y a eu une perception où on était en mode très défensif, de réagir “contre” quelque chose», affirme Mme Lemieux, en promettant désormais une attitude plus positive de sa formation politique.

Accompagnée du chef parlementaire et de la présidente de l’aile jeunesse du PQ, Mme Lemieux était venue dévoiler la proposition principale qui sera soumise au Congrès extraordinaire du parti les 9 et 10 novembre prochains à Trois-Rivières. Parallèlement, le parti a aussi rendu publique une mise à jour de ses statuts internes, présentés comme simplifiés.

Nationalisme et environnement

La proposition principale, qui tient sur deux pages, recentre l’action politique du parti autour de quatre valeurs. Aux côtés de la liberté, de la justice et de l'équité, l’environnement devient une «priorité» de la formation politique.

Le «nationalisme» figure aussi parmi les quatre valeurs fondamentales mises en avant par le parti, un créneau occupé par la CAQ depuis quelques années. «L’indépendance du Québec est l’aboutissement le plus logique et souhaitable du nationalisme», affirme-t-on dans le document.

