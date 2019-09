Discriminé pendant des années en raison de son nez

Un homme de Gatineau a été sans travail depuis des années en raison de la taille de son nez. Atteint de rosacée faciale, Marc-André Dubé doit désormais vivre avec une importante protubérance au milieu de son visage.

Touché par son histoire, un homme d’affaires de la région l’a contacté pour lui offrir un emploi après la diffusion d’un reportage de TVA Gatineau-Ottawa au cours de l’été. Il travaille désormais depuis un mois en tant que raccompagnateur pour un concessionnaire automobile.

«C’est vrai que je ne suis pas le plus beau gars sur la terre, mais je suis capable de me lever le matin et d’aller gagner ma vie», affirme-t-il en entrevue à Denis Lévesque.

L’homme avait pourtant travaillé pendant 25 ans dans le domaine de la vente d’automobiles avant d’être remercié par son employeur. Toutefois, du jour au lendemain, des symptômes de la rosacée faciale se sont manifestés, provoquant ainsi le développement de cette excroissance appelée rhinophyma.

«Mon nez, il y a trois ans, était pareil à celui de n’importe quel humain», précise Marc-André Dubé.

Depuis, il doit vivre avec la douleur et le jugement souvent difficile des autres.

«Ce n’est pas un cadeau de se lever avec ça le matin, soutient-il. Ça fait mal et c’est un genre d’abcès si on veut.»

Dorénavant, M. Dubé mène son combat pour que la Régie de l’assurance maladie accepte de l’opérer. La députée libérale de Hull à l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, travaille à ses côtés dans ce dossier.

«Ce n’est plus esthétique! J’ai de la misère à respirer, dit-il. Ça nuit à ma santé et à ma santé mentale surtout. J’ai eu droit à toutes sortes de préjugés que je ne vous dirai pas.»

Depuis sa sortie dans les médias, il constate toutefois que le regard de certaines personnes a changé envers lui, plusieurs venant même le féliciter pour son courage.

«Maintenant, je marche la tête haute, mais le nez, il faut qu’il retrousse aussi!» lance-t-il, en guise de conclusion.