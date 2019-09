Entraînement : tirs majeurs et détonations à Valcartier

Des entraînements de tirs majeurs et de détonations pour la période du 1er au 30 septembre 2019 se tiendront dans les secteurs nord de la Base Valcartier.

Les tirs auront lieu plus précisément au nord de la rivière Jacques-Cartier. Des entraînements de tir d’armes légères et des détonations lors d’essais dirigés par le Centre d’essais et d’expérimentations en munitions (CEEM) auront lieu aussi pendant cette période.

Du 13 au 15 septembre et du 20 au 22 septembre, le 62e Régiment d’artillerie de campagne, ARC participera à un entraînement au tir d’artillerie. Durant l’entraînement, des obus de calibre 105 mm seront tirés.

Les tirs auront lieu de jour et de nuit. Les Forces canadiennes précisent que les répercussions auditives sont accentuées par temps nuageux et froid. Les heures de tir mentionnées peuvent varier.

L'horaire des activités de tirs de la Base Valcartier est disponible sur la ligne Info bruit au 418 844-6001.