FERLAND, Réal



À l'Hôpital Laval, le 29 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Réal Ferland, conjoint de dame France Noël. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi de 18h à 21h, vendredi jour des funérailles de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; sa fille Chantal (Stéphane Chalifour), il est allé rejoindre son fils Jean-Pierre. Les enfants de sa conjointe : Annie (Daniel Martin), Eric (Annie Giguère), Jean-François (Caroline Tremblay) et leurs enfants Samuel, Raphaël, Mary-Lee et Zacary ; sa sœur et son beau-frère : Louise (Réjean Deschamps) ; ses neveux: Sébastien Deschamps (Marie-Eve Cayouette), Jean-Michel (Cybèle Goupil) et leurs enfants : Arthur, Mélodie, Mathis, Jérémy, Olivier Deschamps. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noël : Serge (Bonnie Porter), feu Marc (Marcelle Tancrède), Lucille (Jacob Van de Rhoer), Ghislaine (feu Larry Gmyz), Alain (Josette Marquis), Conrad (Laurel-Carr), Anne (Georges Deschamps), feu Réjean, Maryse (Frédéric Harrington), Martin (Sandra Walden), Martine (Michel Leblond), Marie Pascale (François Rousseau) ; ses deux grands amis Philippe Noël et Jean-Yves Plante, ainsi que plusieurs cousins, cousines. Un remerciement au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, av des Replats, Québec, Qc., G2J 1B8 par téléphone 1-800-473-4636. Site internet coeuretavc.ca