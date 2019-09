Histoires de gants

Mon collègue Mathias Brunet me permettra de raconter une histoire de gants. Pas ceux de Marian Hossa. Mais ceux des boxeurs anglais se battant chez eux sous l’œil complice de leur commission de boxe britannique.

Alors que les gants de Lomachenko étaient conformes et dûment autographiés. De plus, on n’a jamais vu Campbell enlever ses gants pour les remettre aux responsables.