«Kuessipan» en compétition à Vancouver

MONTRÉAL - Le film «Kuessipan», de la réalisatrice québécoise Myriam Verreault («À l’ouest de Pluton», «5e rang»), concourra en sélection officielle au Vancouver International Film Festival, qui se tiendra du 26 septembre au 11 octobre.

Coscénarisé avec Naomi Fontaine et inspiré du roman du même titre, «Kuessipan» a été tourné dans la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam et à Sept-Îles, et deux jeunes Innues en tiennent les rôles principaux.

La première mondiale de «Kuessipan» aura lieu au Festival international du film de Toronto, qui s’ouvre ce jeudi, 5 septembre, et l’œuvre sera ensuite projetée au Festival de cinéma de la ville de Québec, qui commencera le 12 septembre.