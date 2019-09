Le calvaire de l’autoroute de la Capitale

Il n’y a plus que l’approche des ponts qui est un point critique pour la circulation sur la Rive-Sud alors que l’accès à Lévis devient de plus en plus compliqué sur l’autoroute 20. Assez pour que le gouvernement se penche sur l’élargissement du tronçon.

Questionné sur la question de l’embouteillage constant dans les deux directions à Lévis, le ministère des Transports admet se faire interroger de plus en plus sur le secteur. « Nous nous sommes questionnés et c’est vraiment la lourdeur du trafic qui cause cette problématique. Il n’y a pas d’autres raisons », souligne Émilie Lord, porte-parole du MTQ.