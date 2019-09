Pierre Nadeau avait le journalisme dans la peau. Depuis mon enfance, son nom, à lui seul, commandait le respect et l’admiration les plus absolus. Un très grand journaliste. Un érudit jusqu’au bout des doigts. Un esprit raffiné et ouvert sur les horizons les plus larges. Un modèle de droiture et de rigueur.

Pierre Nadeau était un monument vivant du journalisme le plus noble. Reporter de terrain et intervieweur redoutable, il fut un véritable pilier de l’information moderne au Québec. Chez Radio-Canada pendant des décennies ou de passage à TVA, partout, il brillait. En entrevue, il savait ébranler les certitudes d’un Robert Bourassa tout autant que celles des chefs d’État les plus puissants de leur temps.

Beau comme un cœur, charmant et élégant, son humour était fin et acéré. Ce grand journaliste était en même temps un être affable et facile d’approche. Il savait parler tout aussi aisément avec le « vrai monde », comme on disait. Pédagogue émérite, tout comme René Lévesque, Pierre Nadeau savait rendre compréhensible l’information même la plus complexe.

J’apprenais avec Pierre Nadeau

Comme tant d’autres, j’ai grandi avec Pierre Nadeau. Fille de famille ouvrière, je le regardais à la télévision comme s’il était mon professeur. Je l’écoutais avec attention. J’apprenais avec lui. J’apprenais le journalisme. J’apprenais ma société dans ses années les plus effervescentes et le monde autour de nous.

Sa voix chaude et son français impeccable me poussaient à redoubler d’efforts dans ma propre maîtrise de la langue écrite et parlée. Un modèle ? Oui, tellement. Le hasard de la vie a fait que dans la jeune trentaine, alors étudiante à l’université, j’ai pu enfin rencontrer Pierre Nadeau.

Je n’en croyais pas ma chance. J’avais publié un article dans la page Idées du Devoir et bang ! Une recherchiste m’appelle pour m’inviter à l’émission de Pierre Nadeau. Ma mère était fière, mais moi, j’étais surtout intimidée. LE grand Pierre Nadeau. J’allais le rencontrer et il allait m’interviewer !

Arrivée en studio, M. Nadeau, souriant et aimable, m’accueille. Et là, il me dit : « Vous avez toute une plume, mademoiselle Legault. Pensez-vous faire du journalisme un jour ? » Pierre Nadeau – devin en plus.

Cadeau de la vie

Il y a quelques années, à l’émission de Joël Le Bigot, le hasard m’a fait un autre superbe cadeau. Ma chronique radiophonique tombait le même matin que le passage attendu de Pierre Nadeau en entrevue. J’ai pu lui dire privément tout ce que je lui devais comme personne et comme journaliste. Ce fut un moment magique.

Après l’émission, flanqué de Joël Le Bigot, Marc Laurendeau et Richard Garneau, son grand ami décédé depuis, Pierre Nadeau a même eu l’extrême générosité de poser tous ensemble, avec moi, pour une photo souvenir. Un honneur inoubliable. La photo, précieuse, trône dans mon bureau.

Chaque jour, je la contemple avant d’écrire. Le regard souriant de Pierre Nadeau m’inspire et m’apaise. Merci d’avoir existé. Toutes mes condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.