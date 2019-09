L’élargissement de l’autoroute 20 à Lévis à l’étude

Il n’y a plus que l’approche des ponts qui est un point critique pour la circulation sur la Rive-Sud alors que l’accès à Lévis devient de plus en plus compliqué sur l’autoroute 20. Assez pour que le gouvernement se penche sur l’élargissement du tronçon.

Questionné sur la question de l’embouteillage constant dans les deux directions à Lévis, le ministère des Transports admet se faire interroger de plus en plus sur le secteur. «Nous nous sommes questionnés et c’est vraiment la lourdeur du trafic qui cause cette problématique. Il n’y a pas d’autres raisons», souligne Émilie Lord, porte-parole du MTQ.

Projet en préparation

Évidemment, la circulation était lourde mardi en cette journée de rentrée, mais la situation a souvent été compliquée même lors des semaines de vacances cette année.

La solution pourrait donc se trouver dans l’élargissement de l’autoroute croit le gouvernement.

Il s’agit d’un scénario qu’étudie présentement la CAQ, qui a inscrit le projet dans la catégorie des projets «en planification» de son Plan québécois des infrastructures 2019-2029, publié en mai dernier.

Un segment en direction est, entre la tête des ponts et la sortie chemin des Îles, a déjà été élargi de deux à trois voies au cours de la dernière année.