Les partisans n’ont pas digéré la défaite de 3 à 0 contre D.C. United devant un Stade Saputo presque plein et ils ne se sont pas gênés pour le faire savoir en huant l’équipe copieusement.

Il faut dire que l’équipe n’a qu’une seule victoire à ses six derniers matchs et qu’elle se retrouve au 8 e rang dans l’Est, alors qu’une victoire lui aurait donné la 5 e place.

Les joueurs sont humains et on a peut-être tendance à l’oublier parfois. Mais ils comprennent très bien la frustration des partisans.

« Bien sûr, les partisans ont le droit de manifester, a commencé Evan Bush. Quand tu perds 3 à 0 à la mi-temps d’un match important à la maison, on s’attend à ça. Nous n’étions pas satisfaits comme joueurs, c’est normal que les partisans ne l’étaient pas non plus.