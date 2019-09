L’État a empoché 162 millions$

Photo Simon Clark Vu les modifications législatives apportées en 2018 et la plus récente jurisprudence, les radars photo, dont celui-ci qui est situé à l’intersection du boulevard Charest et de l’avenue Saint-Sacrement, à Québec, sont plus payants que jamais : du 1er janvier au 31 août 2019, ils ont permis d’émettre pour plus de 30 M$ en constats d’infraction.