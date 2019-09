Préparez-vous, Dorian frappera le Québec et les maritimes ce weekend

L’ouragan Dorian, toujours de catégorie 2, s’approche lentement du Québec. Il pourrait frapper plus particulièrement l’est de la province au cours de la fin de semaine.

Environnement Canada a émis un bulletin d'information sur les cyclones tropicaux pour certaines régions du Québec, dont Anticosti, Blanc-Sablon, Chevery, et les Îles-de-la-Madelaine.

«L'ouragan Dorian envahira le Canada atlantique et l'extrême est du Québec cette fin de semaine sous forme soit d'un ouragan de catégorie 1, soit d'une forte tempête tropicale», a fait savoir le prévisionniste Mercer McArthur dans le bulletin spécial.

Dorian remontera le long de la côte est jusqu’à cap Hatteras vendredi, puis passera près de la Nouvelle-Écosse samedi et traversera probablement Terre-Neuve dimanche.

«Lorsqu'il pénétrera dans les eaux canadiennes atlantiques, il pourrait encore être un ouragan de catégorie 1, mais il devrait faiblir pour devenir une tempête tropicale en traversant nos régions», ajoute-t-il.

Répercussions

De la pluie parfois forte est attendue au nord et à l'ouest de la trajectoire de Dorian : les Maritimes et certaines régions de Terre-Neuve seront les plus touchées par les précipitations.

Les vents les plus forts seront localisés au sud de la trajectoire de la tempête avec des vents qui pourraient atteindre la force d’un ouragan.

Un fort ressac qui frappe les côtes surtout dans certains secteurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve est attendu, ainsi que des vagues importantes.

Voici les régions touchées par le passage de la tempête cyclonique

Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

comté de Kent

Fredericton et sud du comté de York

Grand Lac et comté de Queens

Grand Manan et le littoral du comté de Charlotte

Miramichi et région

Moncton et sud-est du Nouveau-Brunswick

Oromocto et comté de Sunbury

parc national Fundy

parc national Kouchibouguac

péninsule acadienne

région de Stanley - Doaktown – Blackville Saint John et le comté

St. Stephen et le nord du comté de Charlotte

Sussex - vallée de Kennebecasis et comté de Kings Nouvelle-Écosse

Québec - sud

Anticosti

Blanc-Sablon

Chevery

Îles-de-la-Madeleine

Terre-Neuve et Labrador :