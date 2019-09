Québec retourne en 1690

Malgré les réticences des financiers et la difficulté de trouver de la main-d’œuvre, les artisans de Barkskins sont enchantés de tourner leur série historique à grand déploiement à Québec. « C’est plus gros et mieux que tout ce que j’avais imaginé », s’enflamme le producteur et scénariste Elwood Reid, qui espère filmer cinq saisons chez nous.

Gros ? « Nous n’avons jamais vu ça à Québec », a répété à plusieurs reprises le maire Régis Labeaume, mercredi, lors de son passage sur le plateau de tournage.

Amorcé en juillet à Stoneham, Valcartier et Château-Richer, le tournage de la première saison de Barkskins, à un coût évalué entre 50 et 60 millions de dollars, fait actuellement sa seule incursion à Québec, pour trois jours, dans le secteur de la rue St-Pierre.

Pour l’occasion, le secteur a repris ses airs de 1690. À travers des marchands, des Iroquois, des Micmacs et même des membres du clergé, deux des personnages de la série, joués par Aneurin Barnard et Zahn McClarnon, ont été filmés alors qu’ils se rendent chez un fourreur de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Photo Cédric Bélanger

Dans les vrais lieux

Pour Elwood Reid, il était inconcevable de tourner cette série, adaptée d’un roman d’Annie Proulx et destinée à la chaîne National Geographic, ailleurs que sur les lieux où s’est déroulée l’action du récit, en Nouvelle-France.

« J’aurais pu tout recréer par ordinateur, mais quand les acteurs se présentent sur le plateau, ils ont l’impression d’être dans les vrais lieux. »

L’un des plus gros défis de la production a été de recréer de toutes pièces, à Valcartier, un village du 17e siècle entouré de palissades. C’est la conceptrice visuelle Isabelle Guay (The Revenant, Arrival) qui a dessiné les plans du village, baptisé Wobik, en se basant sur le décor de Trois-Rivières à cette époque.

« Ça fait 28 ans que je fais ça et jamais je ne pensais pouvoir construire quelque chose d’aussi grand, vivant, réel », a-t-elle dit.

Photo Cédric Bélanger

L’enjeu de la main-d’œuvre

Selon Elwood Reid, l’implication du maire Labeaume, qui a même enregistré une vidéo pour convaincre les financiers de la série de venir à Québec, a été cruciale. « À Hollywood, où les gens sont blasés, ça signifiait beaucoup qu’un politicien nous veuille. »

« Mais on a eu un petit peu peur de Montréal », a rigolé le maire.

Photo Cédric Bélanger

Parmi les obstacles à surmonter : trouver assez de travailleurs pour pourvoir 300 postes. Selon Elwood Reid, se doter d’une masse critique de techniciens permettra à Québec non seulement d’assurer le tournage des cinq saisons de Barkskins, mais aussi d’attirer d’autres productions étrangères.

« Prenez Atlanta, a-t-il cité en guise d’exemple. Avant, il n’y avait pas d’équipes de tournage là-bas et maintenant, ils se tournent plus d’émissions de télé à Atlanta qu’en Californie. »

À Régis Labeaume qui exprimait le souhait que le village de Valcartier devienne un attrait touristique au terme du tournage, M. Reid a même rétorqué que ce serait encore mieux s’il servait au tournage d’autres séries télé.

► Après un court séjour de trois jours à Québec, le tournage de Barkskins se poursuivra aux alentours de la ville jusqu’au début du mois de novembre.