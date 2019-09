«Toute la vie»: à la hauteur d’«Unité 9»

MONTRÉAL | Danielle Trottier ne déçoit pas avec Toute la vie. En plongeant dans l’intense premier épisode, on est happé par une impression identique à celle qui nous tenaillait devant la première heure d’Unité 9, à peu près à pareille date, il y a sept ans: celle d’être devant un potentiel très grand succès télévisuel.

Le rendez-vous est donné le mardi, à 20 h, à Radio-Canada, dès le 9 septembre, entre les murs de l’École Marie-Labrecque. L’établissement (fictif, mais inspiré de la réelle institution Rosalie-Jetté, à Montréal, qui poursuit exactement cette mission) accueille des adolescentes enceintes ou jeunes mamans, pour leur permettre de poursuivre leurs études tout en menant à bien leur grossesse.

En table ronde avec les journalistes, après le visionnement de presse, mercredi, Danielle Trottier a confié qu’elle cherchait à traiter un sujet aussi puissant que l’était l’histoire des détenues de Lietteville dans sa nouvelle série, également produite par Aetios.

«J’ai trouvé quelque chose qui m’amenait un étage plus profond», a confirmé l’auteure.

Car, à 13 ou 15 ans, on a «toute la vie» devant soi, mais on ne sait pas nécessairement comment réagir aux coups inattendus d’un bébé dans son ventre, aux parents hostiles à une relation avec un garçon plus âgé ou aux responsabilités titanesques qui accompagnent la naissance d’un poupon.

Actrices remarquables

On fera la connaissance de la bienveillante directrice Tina (Hélène Bourgeois-Leclerc), ange gardien des jeunes pensionnaires qui n’hésite toutefois pas à serrer la vis lorsque nécessaire, du très relax, mais non moins attentif, psychoéducateur Christophe L’Allier (Roy Dupuis), et de leurs protégées.

PHOTO COURTOISIE - Radio-Canada

PHOTO COURTOISIE - Radio-Canada

Parmi elles, Anaïs (Cassandra Latreille), 13 ans, tient à garder son bébé malgré la hargne d’un père à l’esprit fermé (Emmanuel Bilodeau), et l’orpheline Edwidge (Naïla Victoria Louidort-Biassou) ira jusqu’à menacer son propre ventre avec un couteau, tant le fait d’enfanter l’effraie.

PHOTO COURTOISIE - Radio-Canada

Recrutées au moyen d’auditions ouvertes dans les écoles et sur les réseaux sociaux, Tayna V. Lavoie, Evelyne Lafrenière, Alison Carrier et Ambre Jabrane incarnent d’autres gamines qui fréquentent Marie-Labrecque.

Toute la vie bénéficie d’une réalisation trépidante de Jean-Philippe Duval (qui mettait aussi en œuvre Unité 9), d’une trame sonore actuelle tissée d’airs de Billie Eilish, Koriass et La Bronze, et d’intrigues sensibles et pleines de vérité imaginées par Danielle Trottier. La fiction ne fait pas toujours dans la dentelle et certaines scènes s’avèrent troublantes.

Remarquables dès le départ, les prestations de plusieurs jeunes comédiennes propulseront sans doute leur carrière, comme Unité 9 a lancé celles d’Ève Landry ou Debbie Lynch-White il n’y a pas si longtemps.

Pour la plupart inconnues du grand public, ce sont ces jeunes filles, les véritables vedettes de Toute la vie, auxquelles les téléspectateurs d’âge scolaire s’identifieront sans peine.

Vue dans Nouvelle adresse, Jade Charbonneau, sous les traits d’Anne-Sophie, la grande sœur pleine d’aplomb et de bon sens d’Anaïs, se démarque également.