Un Blizzard expérimenté

Le Blizzard du Séminaire Saint-François comptera sur une équipe aguerrie pour sa nouvelle saison, qui s’amorcera samedi au Complexe multifonctionnel de Saint-Augustin.

« On a 13 joueurs qui ont été repêchés ou qui ont été invités par un club de la LHJMQ. On a une belle profondeur. On a des joueurs de la région dans notre programme depuis longtemps qui sont prêts à porter nos couleurs.

Oui, ce sont des résultats qu’on veut. Le processus sera extrêmement important. Cela dit, il y a des attentes qui viennent avec de bons joueurs comme ça, mais il faut se donner du temps », a révélé l’entraîneur-chef Frédéric Parent, qui amorcera sa deuxième campagne à la tête du programme midget AAA.

Ces éloges viennent toutefois avec certaines craintes. Le pilote du Blizzard sait que des rappels guettent quelques-uns de ses hommes en pleine saison, ce qui pourrait modifier les attentes en cours de route.

« Trois Dale Hunter »

Selon Parent, la rapidité et le jeu robuste jetteront les bases de cette édition 2019-2020.

Des 20 joueurs sélectionnés, quatre joueront sur leur année de 15 ans en étant admissibles à la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, soit l’attaquant Charles-Antoine Beauregard, les défenseurs Étienne Tremblay-Mathieu et Xavier Delage, ainsi que le gardien Jérémy Louchard.

L’an dernier, le SSF a fini au sixième rang du classement général.

« On aura de la vitesse à l’attaque et on sera physique. Notre club aura de la fougue. Je pense que j’ai trois Dale Hunter dans le club ! C’est le fun quand tu n’as pas besoin de pousser les gars », a mentionné Parent.

Parent s’est dit emballé par le recrutement des quatre adolescents de 15 ans.

« Des joueurs de 15 ans, tu veux qu’ils soient vus par les dépisteurs. Il ne faut pas que ce soit juste leur objectif, mais on pense que ça peut être de bons choix au repêchage [...] On a des gars mobiles et capables de jouer vite avec la rondelle. »

La première saison comme entraîneur-chef a servi d’apprentissage à Parent, qui fait partie du personnel derrière le banc depuis 14 ans. « Je sais quoi répéter et je sais quoi ne pas répéter », a-t-il lancé.

Nouveaux adjoints

Le départ de l’adjoint Alexandre Guérard, qui a été embauché dans des fonctions semblables avec les Voltigeurs de Drummondville, a forcé Parent à revoir son organigramme.

Ainsi, Jean-François Savage, qui dirigeait le programme M16 de l’Académie Saint-Louis et qui a évolué pendant sept saisons à Bordeaux, s’est joint au personnel, tandis que François D’Amour supervisera désormais le travail des gardiens.

Exceptionnellement, l’entrée sera gratuite pour le match d’ouverture locale de samedi après-midi contre les Estacades de Trois-Rivières.