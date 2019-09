Un nouveau contrat pour Hugo Houle

Le cycliste Hugo Houle a signé un pacte de trois ans avec la formation Astana, a-t-il été annoncé mercredi.

Conséquemment, le Québécois portera les couleurs de l’équipe kazakhe jusqu’en 2022. L’homme de 28 ans s’est joint à celle-ci l’an dernier et a notamment pris la quatrième place dans une épreuve au Tour de Poitou-Charentes en 2018, la huitième au classement général du Tour du Danemark 2018 et la cinquième au total à la Course arctique de Norvège 2019.

«J’ai vraiment apprécié mes deux premières années avec l’équipe, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je me suis fait beaucoup d’amis et l’atmosphère est excellente. Je me sens à l’aise et j’ai obtenu le soutien fort des directeurs sportifs, des membres du personnel et de mes coéquipiers. [...] Je veux m’améliorer comme cycliste professionnel et me développer durant les courses afin d’atteindre mes objectifs dans ce sport.»

«Hugo est un atout inestimable ayant toujours été loyal et prêt à tout pour agir comme leader, a ajouté le directeur général d’Astana, Alexandr Vinokourov. Nous l’avons vu travailler fort pour ses coéquipiers Jakob Fuglsang et Alexey Lutsenko. Hugo est un gars sur qui vous pouvez compter, peu importe le type d’épreuve et en même temps, il a progressé.»

Houle devait commenter davantage la nouvelle à l’occasion d’une conférence de presse tenue en avant-midi en prévision des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Il prendra part à ces compétitions les 13 et 15 septembre.