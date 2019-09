Amateurs de sensations fortes, vous avez rendez-vous chez Parachutisme Atmosphair de Lévis (Pintendre) le samedi 7 septembre, dès 11 h 30, pour la 5e présentation de l’événement Un saut pour la vie au profit de la Fondation Rêves d’enfants. Une centaine de courageux et courageuses ont déjà confirmé qu’ils feront « le grand saut » afin de permettre à la jeune Élyse Talbot, adolescente de 16 ans atteinte d’une rare dystrophie des ceintures avec le gène LMNA, de réaliser son rêve le plus cher grâce aux profits amassés par l’activité. L’accès au site sera gratuit et ouvert au grand public. Renseignements : https://unsautpourlavie.org.

Jeunes agriculteurs Élite

Photo courtoisie

Félicitations à Simon Michaud et Mylène Bourque (photo) de la ferme Régika de Kamouraska, production laitière et céréalière, qui ont été proclamés les grands gagnants du 38e concours Jeunes Agriculteurs Élite du Canada (section Québec), présenté le 27 août dernier au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe en présence de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada, et d’André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. La ferme Régika représentera donc le Québec lors de la grande finale canadienne qui se tiendra le 6 décembre à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le concours JAEC s’adresse aux agriculteurs âgés entre 18 ans et 40 ans à travers le pays.

85 ans

Photo courtoisie

Marc Donaldson, retraité de l’école Wilbrod-Bherer, fête ses 85 ans aujourd’hui le 4 septembre. Son épouse Céline, ses deux filles, Josée et Patricia ainsi que son gendre Yvon lui souhaitent une merveilleuse journée d’anniversaire.

Et de deux...

Photo courtoisie

René Savard, membre du Club de golf de Lévis (centre-ville), a profité d’une ronde de golf au club La Tempête de Lévis le 28 août dernier pour réaliser son 2e trou d’un coup en carrière. Il s’est exécuté à merveille, au trou numéro 15, une normale 3 de 167 verges, avec son hybride 3, pour stupéfier ses compagnons de jeu. Son exploit a été souligné avec quelques bulles après la partie, comme en témoigne cette photo. De gauche à droite : André Ross, René Savard, Michel Turcotte et Jean-Simon Ross.

Centenaire...

Photo courtoisie

Le frère Paul-Eugène Hamelin (photo de 2015), de la Congrégation des Religieux du Très-Saint-Sacrement, a 100 ans aujourd’hui. Né le 4 septembre 1919 à Québec, frère Hamelin œuvre au sein de sa Congrégation depuis 71 ans, dont une vingtaine d’années en mission à Maracaibo au Vénézuéla. Les membres de la famille Hamelin et les amis souligneront son centenaire le 7 septembre à l’hôtel Bonne Entente de Sainte-Foy. En 2015, la Congrégation du Très-Saint-Sacrement a souligné ses 100 ans de présence dans le diocèse de Québec. Joyeux centenaire mon cher Paul-Eugène.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gilles Lehouillier (photo) maire de Lévis depuis novembre 2013, 66 ans... Pierre Tremblay, vice-président chez Air Liaison, 54 ans... Denis Blanchette, ex-député fédéral de Louis-Hébert, 63 ans... Beyoncé Knowles, chanteuse américaine et actrice, 38 ans... Eddy Lantigua, ex-joueur avec les Capitales de Québec (baseball) de 2002 à 2009, 46 ans... Chantal Machabée, journaliste sportive québécoise (RDS), 55 ans... Claude Meunier, auteur et comédien, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 septembre 2018. Ab McDonald (photo) 82 ans, a joué 762 parties dans la LNH avec six clubs différents, de 1957 à 1972... 2016. Bob Bissonnette, 35 ans, ex-hockeyeur devenu chanteur et copropriétaire des Capitales de Québec (baseball)... 2014. Joan Rivers, 81 ans, actrice et animatrice de télévision américaine... 2013. Michel Pagé, 63 ans, ancien ministre libéral (Portneuf, de 1973 à 1992) à l’Assemblée nationale... 2013. Jacques Perreault, 86 ans, DG de la Ville de Québec de 1968 à 1990.