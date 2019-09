Béatrice Picard, France Castel et Danielle Ouimet sont parmi les dix artistes féminines qui ont participé au nouveau vidéoclip de Manon Bédard pour la pièce Encore belle, a appris Le Journal. « Je voulais montrer qu’à chaque âge, on est toujours belle », dit la chanteuse country.

Le vidéoclip d’Encore belle a de quoi saisir et toucher. Pendant de longues secondes, on y voit des visages vieillissants d’abord anonymes. Les rides et cheveux gris sont parfois apparents.

Puis, on dévoile l’identité de ces personnes. Ce sont toutes des femmes qui ont vieilli sous l’œil du public : Louise Deschâtelets, Isabelle Lajeunesse, Patricia Tulasne, Marcia Pilote, Danielle Ouimet, Béatrice Picard, Kim Richardson, Marie-Josée Longchamps, France Castel et Roxane St-Gelais.

Manon Bédard y chante alors les mots de l’auteur-compositeur Pascal Allard : « Me trouveras-tu encore belle à la fin de mes jours ? Quand ta première image de moi ne sera qu’un souvenir. »

« La chanson met en lumière la beauté naturelle chez les femmes à tous les âges, indique Manon Bédard, qui fêtera ses 50 ans en novembre. Je voulais aussi mettre un baume sur la maladie d’Alzheimer qui touche beaucoup de personnes. »

Contrer le jeunisme

Danielle Ouimet n’a pas hésité à participer au clip de la chanteuse originaire de Saint-Tite. « Je suis instinctive. J’ai dit oui tout de suite. J’aimais le concept. »

Comment est-ce de vieillir sous l’œil du public ?

« Ce n’est pas facile, reconnaît Louise Deschâtelets. Mais il faut apprendre à s’en faire une raison pour ne pas vieillir encore plus vite en devenant uniquement dépendant de notre image physique. Et je considère important de montrer les physiques de tous âges pour contrer le jeunisme ambiant. »

« Vieillir sous l’œil du public est un privilège, je trouve, mentionne Patricia Tulasne. Bien sûr, ça fait drôle de jouer aujourd’hui les grands-mères quand il n’y a pas si longtemps, on jouait les femmes fatales ! Mais l’important, c’est de faire encore partie du paysage culturel. »

► Le vidéoclip de Manon Bédard pour la pièce Encore belle sortira vendredi, au même moment que la parution de son album Courtepointe.