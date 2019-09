RODRIGUE, Charles



Au Centre d'hébergement Richard Busque de Saint-Georges, le vendredi 30 août 2019, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Charles Rodrigue, fils de feu Marie-Anna Veilleux et de feu Mendoza Rodrigue. Il demeurait à Beauceville et était natif de Saint-Isidore. Monsieur Charles Rodrigue sera exposé aule vendredi 6 septembre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière de Beauceville. Il laisse dans le deuil ses filles : Céline (Michel Rodrigue), Lise (Mario Vallée) et Isabelle (Guy Marcoux), ainsi que ses petits-enfants : Amélie, Marc-Olivier, Jean-Maxime et Rosalie. Il était le frère de : feu Jeanne-d'Arc, feu Marie-Thérèse (feu Henri-Paul Poulin), feu Paul-Henri (feu Germaine Caron), feu Jean-Louis (feu Marie-Marthe Poulin), feu Marguerite-Marie (feu Raymond Gauthier), Monique (feu Gilles Poulin), Clément (Rolande Dubeau) et feu Pierre-Gérard (Gaby Fecteau). Il laisse également dans le deuil la mère de ses filles Rose Hélène Bisson, la famille Bisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement les proches parents qui l'ont accompagné et réconforté, ainsi que tout le personnel du Centre d'hébergement Richard Busque pour les bons soins prodigués.