DROLET, Onésime



À son domicile, le 27 août 2019, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Onésime Drolet, époux de madame Thérèse Bussières, fils de feu dame Alberta Després et de feu monsieur Joseph Drolet. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Thérèse Drolet, il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Laurent Côté), Alain, France, Sylvie (Mario Côté), Johanne, Lyne, André (Monia Morency) et Manon; ses petits-enfants: Éric (Audrey Rhéaume), Catherine (Jean-Philippe Doyon), David, Christina, Lydia (Alexandre Foucault), Alexandre, Jean-Philippe, Tommy, Sébastien, Maxime (Marianne Demers), Daryl, Jessy et Alexis Drolet; ses arrière-petits-enfants : Charlie-Rose, Julianne, Zack, Dylan, Éliot, Alexis Auger et Louis; ses frères et sœurs : Marie-Berthe (feu Charles-André Bédard), Jean-Paul (Jacqueline Talbot), feu Philippe (Annette Montagnon), Jacqueline (feu Robert Légaré), feu Françoise (feu Greem Mc-Aubrey), Gaston (feu Pauline Therrien), feu Rita (feu Bertrand Ouellet), feu Yolande (feu Armand Durand), Gilles (Berthe Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Cynthia Blouin et tout le personnel du CLSC de Montcalm pour leur soutien et leur excellent travail. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.