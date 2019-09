ST-LAURENT, Raymond



À la résidence de Place Alexandra à Beauport, le 13 août 2019, est décédé paisiblement monsieur Raymond St- Laurent, sculpteur sur neige de renommée internationale, à l'âge de 91 ans et 8 mois. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée dame Monique Barbeau. Il était le fils de feu Raoul St-Laurent et de feu Irène Michaud.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Yvan Larochelle), André (Andrée Forget), Sylvie (Gilles Boilard); ses petits- enfants: Valérie, Audrey-Ann (Gabriel Tremblay), Charles-Éric (Marie-Ève Maguire), Pascal; son arrière-petite-fille adorée Rebecca; sa sœur Gilberte; son frère Michel ainsi que de nombreux parents, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de Place Alexandra et de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.