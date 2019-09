LAPOINTE, Denise



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 31 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Denise Lapointe, épouse de feu monsieur Gratien J Cantin, fille de feu monsieur Odilon Lapointe et de feu dame Blanche Morasse. Elle était native de Saint- Léonard. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 11 h 30,Madame Lapointe laisse dans le deuil ses enfants: Jacynthe (Robert Campeau), Johanne (Pierre Alain), Vivianne (Jacques Martel) et Stéphane (Nadia Paradis); ses petits-enfants: Jennifer (Pierre-Hugues Baril), Andrée-Anne (Rémy Plourde), Marc-André, Léonie et Émile; ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Justine et Léo; ses frères et sœurs: Émilienne (feu Jacquelin Paquet), Jean-Baptiste (Denise Vézina), Lucien (Marie-Laure Moisan), Lucille (feu Jacques Corriveau), Lise (Lorenzo Genois), Léonard (Raymonde Côté), Lionel (feu Carmen Bourgoin), Henri, Simon (Suzanne Béland), Annette (Louis-Marie Bélanger) et Claude (Chantal Cantin); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Cantin: feu Romulus, feu Roger (Lucille Paquet), feu Alfrédine, Éliane et son ami, Léona (feu Richard Corriveau), feu Marie-Paule (feu Gonzague Lavoie), feu Rolande (Borromée Paquet) et Édouard (Diane Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières et tout particulièrement Sylvie Rivard pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue, St-Cyrille, St-Raymond, Qc, G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.