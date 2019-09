GIACOMELLO, Giovanni



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé après un long combat contre la maladie, monsieur Giovanni Giacomello, époux de Pasqualina De Biaso. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Paola (Réjean Boissonneault), ses petits-enfants : Jean-Simon, Stéphanie (Frédérick Godbout) et son adorée arrière-petite-fille Abby, sa famille Giacomello et sa famille De Biasio ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexedès 9h00.La famille tient à remercier sincèrement les médecins du CHU de Québec, Dr Michel Samson, Dr Eric Tourville, Dr Raymond Labbé, ainsi qu'aux médecins de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Dr Thivierge, Dr Hamel et Dr Paquet, également tout le personnel infirmier, les préposés aux bénéficiaires et les membres du CLSLC de St-Romuald, ainsi que Marie-Josée (travailleuse sociale) pour leur présence, leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au complexe.