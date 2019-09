SAVARD, Marc



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 21 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marc Savard, époux de dame Rosalie Goguen, fils de feu monsieur Rosario Savard et de feu dame Clara Paquin. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 8 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Grondines. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Rosalie, monsieur Savard laisse dans le deuil son fils Alain (Caroline Barriault), sa fille Julie (Stéphane Auger); ses petites-filles adorées: Charlotte, Béatrice et Émilie; ses frères et sœurs: Thérèse (Gilles Chalifour), Raymond (Jacqueline Perron), feu Jean-Noël, Denyse (son ami Armand Arcand) et Gérard (Guylaine Tessier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goguen: Thérèse (feu Adrien Beaulac), Philias (Hélène Hébert), Yvette (Justin Gignac), Normand (Carmen), feu David et Alice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.