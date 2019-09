TREMBLAY, Diane



À sa résidence, le 21 août 2019 à l'âge de 69 ans, est décédée dame Diane Tremblay, conjointe de monsieur René Dupuis. Elle était la fille de feu monsieur Raoul Tremblay et de feu dame Julianna St-Gelais. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 10h30Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil outre son conjoint René, ses frères, sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: Pierrette (feu Paulin Desgagnés), Céline (Raymond Lachance), Rosaire, Robert (Yolande Gagnon), Brigitte et elle était la sœur de feu Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupuis: feu Normand (Thérèse Rancourt), Jacqueline (Michel Carrier), Lise (Réal Bussières), France (Lionel Renaud), Fernand (Diane Lacasse), Denise (Benoit Dufour), Réjean (Lise Lavoie), Lynda (Rock Tremblay), Mario (Claire Simard) et elle était la belle-sœur de feu Lisette Lessard (feu Ulric Delisle). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille souhaite remercier sincèrement pour la qualité des soins prodigués, son médecin de famille la docteure Maude Bergeron-Duchesne ainsi que son oncologue de l'Hôpital St-Sacrement, la docteure Julie Lemieux. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don