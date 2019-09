LÉGER, Florence Larochelle



Florence Larochelle Léger nous a quittés le lundi 26 août 2019 au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont après une courageuse lutte contre le cancer. Née à Saint-Magloire de Bellechasse (Québec), elle était la fille de feu Alphondor et Auréa (née Brochu) Larochelle de Beauport (Québec). Florence laisse dans le deuil son époux de presque 65 ans, J. Gérard Léger de Richibucto (N.-B.), trois fils, Marc (Christina Petley) de Rockland (Ontario), Daniel (Mariette Cormier) de Dieppe (N.-B.), Martin de Cambridge Bay (Nunavut) et six petits-enfants, Mathieu, Brigitte (Morgan), Simon, Joël (Jessica), Isabelle et Geneviève. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs, au Québec: Lorenzo (feu Jeanette Dubé), Laurette (feu Marcel Dubé), Joël (feu Doris Blouin), Marthe (Paul Martorano), Lise (feu Raymond Rodrigue), Monique (feu Denis Drouin), Arthur; Jean (Ghislaine Blouin), Geneviève (feu Benoît Marcoux), René (Nicole Parent), André (Claudette Dubé), Claire (Yves Lagacé), Louise (Daniel Lebrun), Denise (René Lagacé) et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle a été précédée dans la tombe par ses frères: Benoît (Andrée Godin), Rodrigue (Huguette Goupil) et Clément (Ginette Chartré). Elle laisse aussi dans le deuil dans la famille Léger au Nouveau-Brunswick des belles-soeurs et des beaux-frères: feu Dorothy et Peter Petersen, feu Aline et Désiré Savoie, feu Valmond (Yolande Fontaine), feu Donald (Gloria Allain), feu Thérèse (Aurèle Babineau), feu Hervé (Thérèse Philippe), feu Roger et Iona Jaillet et de nombreux neveux et nièces, et cousins et cousines de son époux. Florence, artisane et couturière de profession a laissé sa marque à Richibucto en exploitant avec son mari pendant 25 ans le magasin de textiles Léger Textiles. Excellente cuisinière, Florence aimait recevoir sa famille et amis. Florence a été une épouse, une mère et une grand-mère exceptionnelle et généreuse. Elle aimait gâter ses petits-enfants qu'elle aimait beaucoup. La famille aimerait remercier le personnel du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont pour les bons soins prodigués à Florence pendant la dernière année. La famille aimerait également remercier toutes les personnes ayant apporté leur soutien durant cette dure épreuve. La famille recevra les condoléances àde 9 h à 11 h 30.En mémoire de Florence, des dons à la Fondation CHU Dumont (dirigés à l'Institut de recherche sur le cancer) seraient appréciés. La direction du service funéraire a été confiée aux soins professionnels de la