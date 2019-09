LAMONTAGNE, Charline



Au CHSLD Christ-Roi, le 19 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Charline Lamontagne, fille de feu Léon Lamontagne et de feu Marie-Jeanne Gagnon. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.suivi de l'inhumation des cendres à la Souvenance. Elle laisse dans le deuil sa sœur Réjeanne, ses nombreux cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Sa sœur Réjeanne tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Christ-Roi pour l'attention, l'écoute et les bons soins prodigués.