BOUCHER, Rose-Yvette



Au CHSLD de Ste-Croix, le 3 septembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Rose-Yvette Boucher, épouse de feu monsieur Paul Côté. Elle était la fille de feu Ephrem Boucher et de feu Yvonne Martineau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses fils, belles-filles et petits-enfants: Mario (Francine Drouin) et leur fils Philippe, Éric (Francesca Paquet) et leur fille Marianne; ses frères et soeurs: Marie-Paule (feu Héliodore Courcy), feu Madeleine (feu Adonis Bergeron), Jeanne d'Arc (feu Georges Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté: feu Claude (feu Jeannine Aubin), feu Gaston (Marguerite Gamache), Jeanne d'Arc (Jean-Marc Brochu), Ghislaine (feu Paul-Henri Gagnon); plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Ste-Croix pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la résidence funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Azheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/.