BEAUDOIN, Léopold " Léo "



À Lotbinière, le 12 novembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Léopold " Léo " Beaudoin, époux de feu dame Lise Mercier. Né à St-Édouard de Lotbinière, le 27 juillet 1933, il était le fils de feu dame Lucienne Blanchet et de feu monsieur Napoléon " Paul " Beaudoin. Il demeurait à Deschaillons. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Monsieur Beaudoin laisse dans le deuil ses sœurs: Huguette, Jeannine; ses frères: Jean-Marc (Francine Castonguay), Marcel (Mariette Senneville); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Mercier: Jocelyne, Gaétan ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Léopold était également le frère de Lise et le beau-frère de Pauline, Françoise, Denise et Henri-Paul Mercier, tous décédés. La famille remercie tous ceux qui ont participé aux recherches pour retrouver son corps sur les rives du fleuve St-Laurent. Les funérailles sont sous la direction de :